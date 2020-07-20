Продовольственный кризис из-за пандемии угрожает 27 странам - ФАО

20 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Эксперты Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО) с Всемирной продовольственной программой (ВПП) определили 27 стран, где ситуация с продовольственной безопасностью может значительно ухудшиться в связи с пандемией. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ФАО.

Среди указанных стран - Афганистан, Бангладеш, Гаити, Венесуэла, Ирак, Ливан, Судан, Сирия, Буркина-Фасо, Камерун, Либерия, Мали, Нигер, Нигерия, Мозамбик, Сьерра-Леоне и Зимбабве.

При этом отмечается, что в Афганистане цены на продовольствие выросли почти на 20% на фоне снижения из-за пандемии доходов населения. В Бангладеш экономические последствия кризиса могут привести к увеличению почти вдвое числа неимущих. В африканских странах ситуация усугубляется погодными катаклизмами и нашествиями саранчи, указывают эксперты.

Для противостояния этим тенденциям ФАО вновь объявила об увеличении необходимой помощи до $428,5 млн в соответствии с Глобальным планом гуманитарного реагирования ООН на пандемию.

По прогнозам ФАО, из-за последствий пандемии и введенных в связи с ней ограничительных мер число голодающих в мире может возрасти до 132 млн. По оценкам ВПП, это число грозит быть более чем вдвое больше. Речь идет в основном об уязвимых странах, так называемых горячих точках голода.-0-