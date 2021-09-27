Профилактический препарат от коронавируса испытывают в США

27 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Американская фармацевтическая компания Pfizer запускает клинические исследования антивирусного препарата для лечения COVID-19, принимаемого путем проглатывания на ранних стадиях заболевания или в качестве профилактики. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу компании.

"Pfizer объявил о старте фазы 2/3 испытаний EPIC-PEP, чтобы изучить эффект от нового антивирусного кандидата PF-07321332 вместе с малыми дозами ритонавира для предотвращения COVID-19", - говорится в сообщении.

Предыдущая фаза исследований показала хорошую переносимость и безопасность препарата. В компании считают, что его, вероятно, можно будет принимать при проявлении первых симптомов коронавируса или после контакта с инфицированным без необходимости госпитализации.

К участию в исследовании планируют пригласить более 2,5 тыс человек, которые будут принимать препарат дважды в сутки на протяжении 5-10 дней.-0-