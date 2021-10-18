Профсоюз полицейских Германии выступает за введение контроля на границе с Польшей из-за мигрантов

18 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Германский федеральный профсоюз полицейских выступает за введение временного пограничного контроля на границе между ФРГ и Польшей в связи с увеличением числа беженцев, сообщает Deutsche Welle.

Глава профсоюза Хайко Теггац в письме к федеральному министру внутренних дел Хорсту Зеехоферу предупредил об опасности коллапса на границе, поскольку число мигрантов, задержанных на границе, "растет почти взрывообразно" уже несколько месяцев.

По данным немецкой газеты Bild, Хайко Теггац указал в письме министру, что количество обнаруженных нелегальных въездов через границу с Польшей в настоящее время равно соответствующему показателю на австрийской границе в 2013 году. Профсоюзный лидер заявил о существенной дополнительной нагрузке на немецких полицейских, а также о значительном риске для здоровья, так как уровень заболеваемости коронавирусом в странах, откуда прибывают мигранты, остается очень высоким.

Согласно сведениям германской полиции, с августа нынешнего года на территорию Германии через границу с Польшей нелегально проникли более 4,3 тыс. человек. Главным образом это выходцы из Ирака, Сирии, Йемена и Ирана. В основном они прибывают в такие федеральные земли, как Бранденбург, Саксония и Мекленбург - Передняя Померания.-0-