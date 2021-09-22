Профсоюзы Европы: почти 3 млн европейцев не смогут отапливать жилье из-за низких зарплат

22 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Европейской конфедерации профсоюзов заявили, что почти 3 млн жителей Евросоюза не могут позволить себе отапливать дома из-за низких зарплат, сообщается на сайте организации.

Сообщается, что 15% от всех работающих в Европе не смогут включить отопление, что эквивалентно 2,7 млн человек.

"В Европе есть миллионы низкооплачиваемых рабочих, которым приходится выбирать между отоплением дома, полноценным питанием семьи или оплатой аренды, несмотря на то, что они работают полный рабочий день. Это недопустимо и сводит на нет весь смысл минимальной заработной платы", - сказала заместитель генерального секретаря Европейской конфедерации профсоюзов Эстер Линч.

Ситуацию с оплатой отопления ухудшает и рост цен на электроэнергию в Европе.

"К сожалению, рост цен на энергоносители означает, что этой зимой еще больше людей вынуждены возвращаться с работы в холодный дом, а их дети - делать домашнюю работу на морозе", - добавила она.-0-