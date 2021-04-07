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07 апреля 2021, 19:23

Прогресс в борьбе с коронавирусом позволит увеличить мировой ВВП на $9 трлн - МВФ

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7 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Серьезный прогресс в борьбе с распространением нового коронавируса позволит увеличить мировой ВВП на $9 трлн к 2025 году, но эту возможность можно скоро упустить. Об этом заявила в среду глава Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева на пресс-конференции в рамках весенней сессии руководящих органов МВФ и Всемирного банка, сообщает ТАСС.

В списке приоритетов по ликвидации последствий вызванного пандемией экономического кризиса на первое место она поставила "наращивание производства и распространение вакцин, а также отсутствие экспортного контроля" за их поставками.

"Политика в области вакцинации - это экономическая политика! Ускоренный прогресс в преодолении кризиса в области здравоохранения может привести к тому, что к 2025 году мировой ВВП вырастет почти на $9 трлн, но это окно возможностей скоро закроется. Ученые предоставили нам вакцины в рекордно короткие сроки, и теперь власти должны продемонстрировать такую же безотлагательность и сотрудничество, чтобы предоставить вакцины всем и каждому", - подчеркнула Георгиева.

Она указала на необходимость принимать меры в налогово-бюджетной сфере для поддержания уязвимых домохозяйств и предприятий. По словам главы МВФ, страны с низким уровнем дохода должны направить на борьбу с последствиями кризиса в течение следующих пяти лет в целом около $450 млрд. "В рамках всеобъемлющих усилий они нуждаются в более активной мобилизации внутренних доходов, но также и в большем объеме внешнего льготного финансирования и в большей помощи в решении проблемы задолженности", - отметила Георгиева.

МВФ, по ее словам, продолжает "идти по беспрецедентному пути" и с начала пандемии предоставил финансовую поддержку 86 странам в размере $110 млрд, а также облегчил бремя задолженности 29 своих беднейших стран-участниц.-0-

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