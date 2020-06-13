Произошел пожар на подлодке во Франции

13 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Во французском Тулоне произошло возгорание на атомной подводной лодке Perle. Об этом сообщила министр обороны страны Флоранс Парли в Twitter.

"Этой ночью пожар на борту подводной лодки Perle был потушен в 00:50, спустя более 14 часов борьбы. В ней участвовали 100 гражданских и военных пожарных, им оказывали помощь около 150 человек. Спасибо всем. Сегодня утром я отправляюсь в Тулон", - написала она.

Возгорание в носовой части подлодки случилось во время ремонтных работ. Пострадавших нет.

В момент пожара на подлодке не было ядерного топлива.-0-