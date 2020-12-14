Производители ЕС прекратят продажи бензиновых и дизельных грузовиков к 2040 году

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14 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Крупнейшие производители грузовых автомобилей в Евросоюзе решили прекратить продажи большегрузных машин с бензиновыми и дизельными двигателями к 2040 году - на десятилетие раньше, чем первоначально планировалось. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на газету Financial Times. Соответствующее обязательство содержится в соглашении, которое подписали представители компаний Daimler, Scania, Man, Volvo, Daf, Iveco и Ford под эгидой Ассоциации европейских производителей автомобилей. "Чтобы добиться этого, нам необходимо работать вместе", - заявил генеральный директор шведской компании Scania Хенрик Хенрикссон. Такой альянс в тесном партнерстве с Потсдамским институтом изучения климатических изменений планирует, по его словам, сосредоточить внимание на аккумуляторных технологиях, водороде, экологически чистых видах топлива. На новые технологии объединение потратит 50-100 млрд евро. Автопроизводители также выступили за крупные инвестиции в энергосистемы и повышение налога на выбросы углерода по всей Европе. "Если политики продолжат субсидировать ископаемое топливо, нам будет очень трудно (выполнить обязательства - прим.ТАСС), - констатирует Хенрик Хенрикссон. - Необходимо изменить подход наших клиентов, а также клиентов наших клиентов". Саммит глав государств и правительств Евросоюза утвердил на минувшей неделе задачу по сокращению к 2030 году углеродных выбросов сообщества на 55% по сравнению с 1990 годом. Эта норма значительно повышает обязательства, существовавшие в ЕС до настоящего момента и предполагавшие сокращение к 2030 году углеродных выбросов на 40%. Ужесточение подобных норм требуется для выполнения поставленной Еврокомиссией задачи довести экономику Евросоюза до нулевых углеродных выбросов к 2050 году.-0- Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!