Производственное здание обрушилось в Подмосковье

17 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. В подмосковном Дзержинском частично обрушилось производственное здание, один человек погиб, пятеро пострадали. Об этом ТАСС сообщили в главном управлении МЧС РФ по Московской области.
Все пострадавшие находятся в тяжелом состоянии. По сведениям МЧС, под завалами могут находиться еще несколько человек.
Кровля обрушилась в производственном здании, которое находится на территории предприятия, производящего оборудование для систем вентиляции. На месте работают экстренные службы.-0-
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