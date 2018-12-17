Производственное здание обрушилось в Подмосковье

17 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. В подмосковном Дзержинском частично обрушилось производственное здание, один человек погиб, пятеро пострадали. Об этом ТАСС сообщили в главном управлении МЧС РФ по Московской области.

Все пострадавшие находятся в тяжелом состоянии. По сведениям МЧС, под завалами могут находиться еще несколько человек.

Кровля обрушилась в производственном здании, которое находится на территории предприятия, производящего оборудование для систем вентиляции. На месте работают экстренные службы.-0-