Производство стали в мире упало

22 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Производство стали в мире в марте нынешнего года снизилось на 6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составило 147,05 млн т, согласно данным отчета World Steel Association.

Страны Азии в марте 2020 года произвели 105,7 млн т и уменьшили производство на 4,1%, страны ЕС - 12,03 млн т (на 20,4% меньше), страны Северной Америки снизили выпуск на 9,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Выпуск стали странами СНГ в марте снизился на 6,2% - до 8,26 млн т.

Выпуск стали странами Южной Америки составил 3,3 млн т (снижение на 9,4%). Страны Ближнего Востока произвели 3,35 млн т стали (увеличение на 9,7%). Государства Африки в марте сократили выпуск стали на 22,4% - до 1 млн тонн, а страны Океании - на 12,9% до 413 тыс. т.

Выпуск стали в мире в январе - марте 2020 г. составил 443,03 млн т - на 1,4% ниже, чем в прошлом году.-0- .