Производство вакцины от COVID-19 планируют начать в России в сентябре

13 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Промышленное производство первой в России вакцины от COVID-19 планируют начать в сентябре, заявила сегодня на брифинге вице-премьер РФ Татьяна Голикова, сообщает ТАСС.

"Предполагаемый период предоставления регистрационного досье и государственной регистрации - август. Соответственно, промышленное производство - это сентябрь", - отметила Татьяна Голикова.

По данным вице-премьера, пик заболеваемости коронавирусом в России пришелся на 11 мая. Сейчас ежесуточный прирост новых случаев сократился до 1,7-1,8% в среднем по стране.

К этому времени выписаны почти 80% госпитализированных в российские клиники, перепрофилированные под пациентов с коронавирусом. "За весь период госпитализации в эти ковидные клиники - неважно, страдал человек COVID-19 или не страдал, или у него были признаки, - уже выписано 79% граждан", - сказала Татьяна Голикова.-0-