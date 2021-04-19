Производство вакцины "Спутник V" одобрили в Турции

19 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Турция одобрила производство российской вакцины от коронавируса "Спутник V". Об этом информирует газета Yeni Şafak, сообщает ТАСС.

Издание ссылается на члена научного совета по коронавирусу доктора Афшина Эмре Кайыпмаза, который подтверждает актуальное для страны производство.

"В Турции были проведены некоторые испытания на этапе производства вакцины, и связанная с этим процессом фирма после соответствующего запроса получила одобрение", - приводит издание его слова.-0-