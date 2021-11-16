Прокуратура американского штата Огайо подала иск на $100 млрд против компании Meta

16 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Прокуратура американского штата Огайо подала иск против компании Facebook, недавно переименованной в Meta, из-за алгоритмов ее работы в отношении детей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на газету The Wall Street Journal.

Иск подан от имени инвесторов компании и пенсионной системы штата, которые требуют от Meta возмещения ущерба на сумму $100 млрд. "Руководство Facebook утверждало, что заботится о наших детях и занимается искоренением онлайн-троллей, но в действительности оно ради собственной выгоды плодило страдания и разобщало пользователей", - приводит газета заявление генпрокурора Огайо Дейва Йотса.

Как утверждается в исковом заявлении, руководство компании с 29 апреля по 21 октября текущего года нарушило федеральное законодательство, ради выгоды вводя общество в заблуждение относительно того, какие негативные эффекты могут иметь ее продукты на несовершеннолетних. Истцы, помимо возмещения ущерба, требуют от руководства Meta принять меры, чтобы вновь не вводить в заблуждение собственных инвесторов.

В сентябре The Wall Street Journal начала публикацию серии статей о вредоносных практиках в работе компании и принадлежащих ей сервисов. Источником материала для статей стали внутренние документы, которые бывшая сотрудница компании Фрэнсис Хауген передала журналисту издания. В них шла речь, в частности, о том, что соцсети компании продвигали контент, потенциально опасный для здоровья пользователей, но вызывающий их интерес (например, уже страдающим анорексией девочкам рекомендовали подписываться на группы, где обсуждалось похудение). Для привлечения внимания продвигался или не отфильтровывался радикальный и даже экстремистский контент.

25 октября с разоблачительными материалами выступил уже целый консорциум американских изданий. Источником вновь стали полученные журналистами внутренние документы. Как выяснилось, компания практически никак не фильтровала контент за пределами США, что вело к использованию ее соцсетей для разжигания ненависти и ксенофобских настроений, например, в Эфиопии и Индии. Внутри США мониторинг также был значительно ослаблен после выборов президента в 2020 году.-0-