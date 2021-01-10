Прокуратура Литвы расследует неправомерные случаи вакцинации от коронавируса

10 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Неправомерными случаями вакцинации от коронавируса, которую провели вне очереди, займется служба специальных расследований. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на прокуратуру Литвы.

"По обращению трех депутатов Сейма (парламента) о возможных случаях незаконной вакцинации от COVID-19 будет проведено расследование", - сообщило ведомство. Сделать это прокуратура, согласно сообщению, поручит службе специальных расследований. "С учетом полученных выводов будут приняты решения о дальнейших процессуальных действиях", - отметило ведомство.

Как минимум в четырех медицинских учреждениях Литвы, по данным обратившихся в прокуратуру парламентариев, прививки от коронавируса были сделаны лицам, которые на это пока не имели права. На один из таких инцидентов, когда вне установленного порядка прививку сделали владельцу частной службы скорой медицинской помощи Ричардасу Усялису и членам его семьи, в субботу откликнулся президент Литвы Гитанас Науседа. Происшедшее он назвал "отвратительным цинизмом", который не может продолжаться, "обманом борющихся с коронавирусом медиков, пациентов в больницах, пожилых людей в домах опеки, государства, каждого из нас".

Вакцинация от коронавируса началась в Литве 27 декабря. В первую очередь, так как вакцина поступает в ограниченных количествах, прививки делают персоналу больниц пяти крупнейших городов Литвы: Вильнюса, Каунаса, Клайпеды, Шяуляя и Паневежиса. Всего с начала вакцинации прививки сделали 22,2 тыс. человек.-0-