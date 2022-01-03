Пролив Дарданеллы закрыли для судоходства из-за густого тумана

3 января, Чанаккале /БЕЛТА - Анадолу/. Турция закрыла пролив Дарданеллы для прохода транзитных судов в связи с сильным туманом.

Из-за усилившегося в регионе тумана к сегодняшнему утру видимость на море снизилась. Управление службы судового движения в проливе Дарданеллы предупредило по рации капитанов судов, въезжающих с севера и юга, и объявило, что пролив закрыт для транзитных судов в обоих направлениях.

Движение возобновится после того, как туман рассеется, следует из сообщения.

Также из-за сильного тумана было временно приостановлено паромное сообщение между городами Лапсеки и Гелиболу.-0-