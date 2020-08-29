Проливные дожди продолжаются в Монголии

29 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Уровень воды в крупных реках Монголии Туул, Онон, Хэрлэн, Сэлэнгэ, Улиастай, Орхон и Ховд превысил допустимую норму на 30-80 см из-за продолжающихся проливных дождей, обрушившихся на страну на этой неделе. Об этом сообщает Синьхуа со ссылкой на пресс-службу Института метеорологии и гидрологии Монголии.

Отмечается, что проливные дожди в Монголии нанесли серьезный удар по инфраструктуре. Были частично повреждены автодороги в некоторых районах Улан-Батора и в аймаках Увурхангай, Тув, Увс, Ховд и Хувсгул.

Синоптики прогнозируют, что до конца августа на большей части территории Монголии ожидаются сильные ливни с грозами.-0-