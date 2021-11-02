Проливы Босфор и Дарданеллы закрыли для транзитных судов из-за тумана

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2 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Турции из-за сильного тумана временно закрыты для транзитных судов проливы Босфор и Дарданеллы, сообщает турецкий телеканал NTV.
"Туман, начавшийся в Стамбуле ночью, усилился к утру. Из-за тумана Босфорский пролив временно закрыт для транзитных судов в обоих направлениях", - сообщает телеканал.
Усилился туман и в районе пролива Дарданеллы. "Капитаны судов, заходящих с севера и юга, были предупреждены по радио о том, что пролив закрыт для транзитных судов в обоих направлениях", - говорится в сообщении турецкого Управления движения судов.
После того, как туман рассеется, движение судов возобновится.-0-