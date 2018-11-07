Промежуточные выборы в США: демократы получили большинство в палате представителей

7 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В США подводят итоги промежуточных выборов в конгресс: у демократов - большинство в палате представителей, республиканцы сохраняют контроль в сенате, сообщает агентство Associated Press.
По оценкам экспертов, это в целом ожидаемый итог выборов.
Президент США Дональд Трамп отреагировал на победу республиканцев в верхней палате парламента, назвав это огромным успехом.
Промежуточные выборы в США проводятся в середине президентского срока в первый вторник ноября. Полностью переизбирается палата представителей, на треть - сенат. Официальные итоги выборов огласят через несколько дней. Помимо конгрессменов и сенаторов, станут известны имена новых губернаторов штатов и членов законодательных собраний штатов.-0-
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.4219 BYN
|2.413 BYN
|2.43 BYN
|USD
|2.1211 BYN
|2.116 BYN
|2.125 BYN
|RUB
|3.2157 BYN
|3.205 BYN
|3.23 BYN