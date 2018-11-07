Промежуточные выборы в США: демократы получили большинство в палате представителей

7 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В США подводят итоги промежуточных выборов в конгресс: у демократов - большинство в палате представителей, республиканцы сохраняют контроль в сенате, сообщает агентство Associated Press.

По оценкам экспертов, это в целом ожидаемый итог выборов.

Президент США Дональд Трамп отреагировал на победу республиканцев в верхней палате парламента, назвав это огромным успехом.

Промежуточные выборы в США проводятся в середине президентского срока в первый вторник ноября. Полностью переизбирается палата представителей, на треть - сенат. Официальные итоги выборов огласят через несколько дней. Помимо конгрессменов и сенаторов, станут известны имена новых губернаторов штатов и членов законодательных собраний штатов.-0-