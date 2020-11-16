Промпроизводство в Китае восстанавливается быстрее, чем ожидалось

16 ноября, Пекин /БЕЛТА - СИНЬХУА/. Промышленное производство Китая спустя почти год после начала распространения COVID-19 восстанавливается быстрее, чем ожидалось. Это следует из данных Национального бюро статистики страны.

В октябре уровень промышленного производства вырос на 6,9% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года. При этом опрошенные Reuters эксперты ожидали роста в 6,5%, сообщает немецкая телерадиокомпания Deutsche Welle.

За первые 10 месяцев этого года общий объем промышленного производства в Китае увеличился на 1,8% по сравнению с тем же периодом прошлого года. Для сравнения: за первые девять месяцев этого года данный показатель вырос на 1,2%.

Розничные продажи за 10 месяцев этого года увеличились на 4,3%. Экспорт в октябре 2020-го вырос в годовом исчислении на 7,6%, до 1,61 трлн юаней, а импорт - на 0,9%, до 1,21 трлн юаней.

Безработица в городах и поселках городского типа в Китае в октябре снизилась до 5,3%. В общем за первые 10 месяцев в стране было создано 10,09 млн новых рабочих мест, и таким образом досрочно была выполнена намеченная цель по трудоустройству на весь этот год.

Вспышка COVID-19 произошла в Китае в конце 2019 года. Для борьбы с распространением инфекции страна первой в мире приступила к масштабным ограничительным мерам, на несколько недель поместив десятки миллионов жителей на жесткий карантин. В Китае, по официальным данным, инфекция с начала эпидемии обнаружена у 86 346 человек, а число летальных исходов среди зараженных (4 634) неизменно уже шесть месяцев.-0-