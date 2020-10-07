Промышленное производство в Чехии снизилось на 5,5%

7 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Чешская промышленность в августе продолжила спад. С учетом количества рабочих дней промышленное производство снизилось на 5,5% в годовом исчислении, сообщает портал novinky.cz со ссылкой на данные Чешского статистического управления (CZSO).

По сравнению с июлем снижение составило 0,9%. Если сравнивать с аналогичным периодом 2019 года, то объем новых заказов, реализуемых компаниями, снизился на 9,8%, в том числе на 5% сократилось производство автомобилей.

"К такому результату привели летние отпуска работников отраслей промышленности, а также последствия продолжающейся пандемии коронавируса. Среднесписочная численность сотрудников промышленных предприятий в августе снизилась более чем на 4% по сравнению с 2019 годом", - рассказала начальник управления статистики промышленности CZSO Ивета Данишова.

Продажи в промышленности упали на 7,2% в годовом исчислении. Прямые экспортные продажи снизились на 9,8%, продажи на внутреннем рынке - на 3,7%.

Также уменьшилось количество новых зарубежных заказов (на 11,1%) и внутренних (на 6,6%).

По словам главного экономиста банка ING Якуба Зайдлера, отраслевые данные за август неприятно его удивили. "При этом все же необходимо учитывать, что цифры летних месяцев менее показательны, - подчеркнул он. - В среднем в июле и августе промышленное производство было на 6,5% ниже по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Тем не менее, аналогичным образом отрасль развивалась в августе в Германии, где производство также немного снизилось по сравнению с предыдущим месяцем, в то время как рынок ожидал роста на 1,5%".

Ранее стало известно, что в II квартале этого года чешская экономика сократилась на 10,9% по сравнению с аналогичным периодом 2019-го и на 8,7% по сравнению с первым кварталом текущего года. Это худший результат с момента образования независимой Чешской Республики, следует из данных Чешского статистического управления. На результаты второго квартала повлияла пандемия коронавируса и связанные с ней ограничительные меры. Кризис привел к снижению потребительских расходов на душу населения на 4,4% в квартальном исчислении и на 6% - в годовом. Среднемесячный доход в Чехии во втором квартале текущего года по сравнению с предыдущим в реальном выражении снизился на 7,1%, в годовом исчислении - на 7,4%.-0-