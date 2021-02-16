Промышленное производство в еврозоне в 2020 году снизилось на 8,7%

16 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В 2020 году объем промышленного производства в еврозоне в годовом выражении снизился на 8,7%, в странах Евросоюза - на 8%, сообщает Euronews .

В декабре объем промышленного производства в странах еврозоны по сравнению с предыдущим месяцем упал на 1,6%, в целом в странах ЕС - на 1,2%. Данный показатель превысил прогнозы экспертов.

В годовом выражении наибольший спад в промышленном производстве зафиксирован в Бельгии, Португалии и Мальте.

По итогам минувшего года основным торговым партнером Евросоюза стал Китай, опередивший США за счет быстрого восстановления экономики, которая пострадала от пандемии коронавируса меньше, чем западные страны.-0-