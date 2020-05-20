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20 мая 2020, 18:12

ПРООН: впервые с 1990 года человеческое развитие берет курс на снижение

Фото Синьхуа - БЕЛТА
Фото Синьхуа - БЕЛТА
Новости темы "Коронавирус: последние новости"
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Массаж и физиотерапевтические процедуры - в Гомельской области пациенты с COVID-19 проходят реабилитацию

20 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Программа развития Организации Объединенных Наций (ПРООН) отмечает, что индекс Глобального человеческого развития, который измеряется на основании показателей образования, здравоохранения и уровня жизни, в этом году может снизиться впервые с момента введения этой концепции в 1990 году, сообщили БЕЛТА в пресс-службе ПРООН в Беларуси.

"За последние 30 лет мир стал свидетелем многих кризисов, включая глобальный финансовый кризис 2007-2009 годов. Но в целом успехи в области развития, достигнутые во всем мире, нарастают из года в год, - заявил администратор ПРООН Ахим Штайнер. - COVID-19 с его тройным ударом по здравоохранению, образованию и доходам может изменить эту тенденцию".

Спад в основных областях человеческого развития ощущается в большинстве стран - как богатых, так и бедных, - и в каждом регионе. Это выражается в гибели людей от болезней, сокращении доходов, ограниченном доступе к получению образования. Замедляется прогресс на пути к гендерному равенству. Влияние COVID-19 на женщин и девочек проявляется в экономической сфере (снижение доходов и сокращение накоплений, нестабильность трудоустройства), репродуктивном здоровье, увеличении неоплачиваемого домашнего труда и росте гендерного насилия.

Ожидается, что снижение уровня развития человеческого потенциала будет более значительным в развивающихся странах, которые в меньшей степени, чем развитые, способны справиться с социальными и экономическими последствиями пандемии.

По оценкам ПРООН, в странах с низким уровнем человеческого развития в условиях закрытых школ и отсутствия универсального доступа к удаленному обучению 86% детей, обучающихся в начальной школе, сегодня фактически не посещают занятия. Для сравнения: для стран с высоким уровнем человеческого развития эта цифра составляет всего лишь 20%. Обеспечение доступа к интернету может помочь ликвидировать это неравенство.

Смягчить долгосрочные последствия пандемии COVID-19 могут решительные, ориентированные на справедливость и равенство меры. Например, обеспечение всех людей в странах с низким и средним уровнем дохода доступным интернетом, по оценкам, обойдется всего лишь в 1% от суммы финансовой поддержки, которую мировое сообщество выделяет на борьбу с COVID-19.

Важность обеспечения равенства подчеркивается в Рамочной программе ООН по принятию незамедлительных социально-экономических мер в ответ на кризис COVID-19. Она предлагает пять приоритетных направлений: защита систем и услуг здравоохранения; усиление социальной защиты населения; сохранение рабочих мест и помощь малому и среднему бизнесу, неформальному сектору экономики; выстраивание макроэкономической политики на благо всех; содействие миру, эффективному управлению и доверию в целях укрепления социальной сплоченности. ПРООН призывает международное сообщество оперативно инвестировать в расширение возможностей развивающихся стран по реализации этих мероприятий.-0-

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