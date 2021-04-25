Пропавшая индонезийская подлодка признана погибшей

Фото BBC

25 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Спасатели обнаружили фрагменты пропавшей на этой неделе индонезийской подводной лодки KRI Nanggala-402. Субмарина объявлена затонувшей, сообщает телерадиокомпания со ссылкой на ВМС Индонезии. "Учитывая обнаруженные нами свидетельства, мы переходим от фазы, когда субмарина считалась пропавшей, к фазе, где она считается затонувшей", - приводит агентство Associated Press слова начальника штаба ВМС Индонезии адмирала Юдо Маргоно. Среди предметов, обнаруженных спасательными командами, детали торпедного аппарата, емкость со смазкой для перископа и молитвенные коврики членов экипажа. Субмарина с 53 людьми на борту пропала во время учений в Балийском море. Она перестала выходить на связь утром 21 апреля. Nanggala-402 была построена в Западной Германии в конце 1970-х и была одной из пяти подлодок в ВМС Индонезии. Она прошла двухлетний ремонт в Республике Корея, который завершился в 2012 году. Представитель индонезийских ВМС говорил, что это первый подобный инцидент в их истории. Последний случай исчезновения подводной лодки произошел в 2017 году, когда пропала субмарина ВМС Аргентины San Juan с 44 членами экипажа. Через год после исчезновения ее нашли на дне Атлантического океана. Причиной катастрофы назвали взрыв.-0- Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!