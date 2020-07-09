Пропавшего мэра Сеула нашли мертвым

9 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Южной Корее нашли мертвым ранее пропавшего мэра Сеула Пак Вон Суна. Об этом 9 июля сообщает агентство Yonhap со ссылкой на представителя полиции.

Тело 65-летнего Пак Вон Суна обнаружили на лесистом склоне горы в парке Пугаксан в центре Сеула. В семичасовых поисках участвовали несколько сотен полицейских, собаки и дроны.

Предварительной причиной смерти Пак Вон Суна считают самоубийство, сообщил журналистам официальный представитель полиции.

Ранее дочь Пак Вон Суна сообщила полиции о его исчезновении. По информации мэрии, градоначальник покинул свою резиденцию в 10:44 (04:44 минского). Незадолго до этого администрация Сеула опубликовала сообщение об отмене одного из мероприятий в расписании мэра.

Как сообщает агентство, 9 июля мэр должен был провести встречу с председателем Комиссии по сбалансированному развитию государства при президенте Ким Са Ёлем. Однако из-за плохого самочувствия Пак Вон Сун не вышел на работу.

По словам дочери мэра, уходя из дома, он оставил записку, по содержанию напоминающую завещание. Последний раз сигнал телефона сеульского мэра был зафиксирован в районе храма Гильсанса в северном районе столицы Сонбук.

Пак Вон Сун, известный правозащитник и активист, являлся членом правящей Демократической партии "Тобуро" и занимал пост мэра Сеула с 2011 года. Многие считали его потенциальным кандидатом на президентских выборах 2022 года.-0-