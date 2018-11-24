Пропавший в Доминикане вертолет разбился

24 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Спасатели Доминиканской Республики обнаружили обломки пропавшего 22 ноября с радаров на севере страны вертолета одной из туристических компаний, на борту которого были шесть человек. Об этом сообщает портал La Nacion Dominicana.

Экипаж перестал выходить на связь с диспетчерами после вылета из города Рио-Сан-Хуан. Пилот и пассажиры-туристы погибли. В данный момент идет опознание тел.-0-