Пропавший в Доминикане вертолет разбился

24 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Спасатели Доминиканской Республики обнаружили обломки пропавшего 22 ноября с радаров на севере страны вертолета одной из туристических компаний, на борту которого были шесть человек. Об этом сообщает портал La Nacion Dominicana.
Экипаж перестал выходить на связь с диспетчерами после вылета из города Рио-Сан-Хуан. Пилот и пассажиры-туристы погибли. В данный момент идет опознание тел.-0-
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