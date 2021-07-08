Прощание с Владимиром Меньшовым проходит в Москве

8 июля, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Прощание с народным артистом России Владимиром Меньшовым, обладателем премии "Оскар", создателем кинохитов "Москва слезам не верит" и "Любовь и голуби", проходит сегодня в Москве, передает корреспондент БЕЛТА.

На траурную церемонию в Центральном доме кинематографистов собрались многочисленные почитатели таланта режиссера и актера, его друзья и коллеги. В зале присутствуют вдова режиссера актриса Вера Алентова, которая буквально накануне выписалась из больницы, а также дочь Юлия Меньшова.

Владимир Меньшов скончался 5 июля на 82-м году жизни от последствий коронавирусной инфекции. Он будет похоронен сегодня на Новодевичьем кладбище.-0-

Владимир Меньшов: супруга – самый жесткий критик! 5 июля стало известно, что на 82-м году ушел из жизн кинорежиссер, актер Владимир Меньшов. Он сыграл около ста ролей в кино, а также снял такие фильмы, как "Любовь и голуби", "Ширли-мырли", "Москва слезам не верит". Мы публикуем одно из его интервью, которое вышло в газете "7 Дней" в 2017 году.