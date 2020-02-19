Прошедшие карантин пассажиры лайнера Diamond Princess начали сходить на берег в Японии

19 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Первая группа пассажиров круизного лайнера Diamond Princess после двух недель пребывания в карантине начала сходить на берег в портовом городе Иокогама, сообщает ТАСС.

В первую группу входят около 500 человек, у которых не было обнаружено коронавируса - это в основном пожилые люди. Для транспортировки туристов выделено 16 автобусов, которые оплачивает компания - оператор круизного лайнера. Она же берет на себя прочие расходы по пребыванию пассажиров на берегу. Вместе с тем согласно информации службы безопасности порта Иокогама режим карантина на лайнере продолжает действовать, он продлится до полной высадки всех пассажиров и членов экипажа на берег.

Ранее министр здравоохранения, труда и благосостояния Японии Кацунобу Като объявил, что пассажиры и члены команды Diamond Princess, у которых не выявлено нового коронавируса, получат возможность покинуть судно после 18 февраля. По его словам, этот процесс должен завершиться к 21 февраля. Пассажиры, находившиеся в каютах с заразившимися, останутся на борту под наблюдением, даже если у них самих вирус не выявлен. Общее число заразившихся коронавирусом на лайнере на сегодняшний день составляет 542 человека.

Круизное судно Diamond Princess вышло из Иокогамы 20 января и вернулось туда 3 февраля. Двухнедельный карантин для 2,5 тыс. пассажиров и 1,1 тыс. членов экипажа лайнера объявили после того, как у 80-летнего мужчины, сошедшего с корабля в Гонконге, был диагностирован коронавирус 2019-nCoV. -0-