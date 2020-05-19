Прошедшие сутки в мире: количество заразившихся коронавирусной инфекцией снова показало рост

19 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Количество людей, заразившихся новой коронавирусной инфекцией в мире, увеличилось за сутки более чем на 112 тыс., превысив 4,73 млн. Количество смертей выросло более чем на 4 тыс. и превысило 316 тыс., сообщил ТАСС со ссылкой на Всемирную организацию здравоохранения.

По информации на 11:00 19 мая, в мире было зафиксировано 4 731 458 случаев заражения коронавирусной инфекцией и 316 169 смертей. Заразившихся стало за сутки больше на 112 637, а умерших - на 4 322.

Регион Северной и Южной Америки – на первом месте в мире по количеству инфицированных - 2 082 945. За сутки оно стало больше на 65 134. Число умерших достигло 124 668 (+3 059). В Европе зарегистрировано 1 909 592 заразившихся и 167 998 умерших. За 24 часа возросло на 19 125, а умерших - на 825.

Третью позицию по числу заразившихся в мире занимает Восточно-Средиземноморский регион - там зарегистрировано 356 749 инфицированных, зафиксировано 10 149 летальных исходов. За сутки число заразившихся увеличилось на 18 189, умерли 170 человек.

Больше всего инфицированных зарегистрировано в США - 1 477 516 человек. Далее следуют Россия (299 941), Великобритания (246 410), Бразилия (241 080), Испания (231 606), Италия (225 886), Германия (175 210), Турция (150 593), Франция (140 497) и Иран (122 492).-0-