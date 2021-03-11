Прошедший год стал самым смертоносным за всю историю США - Politico

11 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Прошедший 2020 год стал самым смертоносным за всю историю Соединенных Штатов Америки в связи с пандемией COVID-19. Об этом сообщает издание Politico со ссылкой на данные федеральных Центров по контролю и профилактике заболеваний США.

Отмечается, что жертвами коронавируса в 2020 году стали около 400 тыс. американцев, что привело к росту уровня смертности в стране на 15%. Всего за прошедший год в США умерли более 3 млн человек.

Заражение COVID-19 стало третьей по частоте причиной смерти американцев после сердечно-сосудистых заболеваний и рака. Обычно на третьей позиции в ежегодной статистике находятся "непреднамеренные травмы".

Соединенные Штаты на сегодняшний день являются мировым лидером по количеству выявленных случаев заражения COVID-19, а также по числу летальных исходов. По последним данным американского Университета Джонса Хопкинса, общее число зараженных COVID-19 в США превышает 29 млн человек, из них скончались более 529 тыс. пациентов.-0-