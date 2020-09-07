Прошедший над Японией супертайфун "Хайшэнь" достиг Республики Корея

7 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Тайфун "Хайшэнь" обрушился на Республику Корея, задел Ульсан, расположенный к северу от Пусана - второго по величине города в стране, сообщает ВВС.

В связи с наступлением стихии в 10 аэропортах Республики Корея отменены или отложены более 300 рейсов. В некоторых районах также прекращено железнодорожное сообщение.

Около 75 тыс. домов по всей республике остались без электричества. Два турбогенератора на АЭС "Вольсон" в Кенджу (провинция Кенсан-Пукто) прекратили работу из-за отключения электроснабжения. Утечки радиации не зафиксировано, сообщает агентство "Ренхап".

О жертвах тайфуна пока не сообщается, один человек пропал без вести в результате наводнения. Также известно о пятерых пострадавших. Более 2,6 тыс. человек были переведены во временные убежища в качестве меры предосторожности.

В Японии, которая первой приняла на себя удар "Хайшэня", пострадали более 50 человек, четверо числятся пропавшими без вести, сообщает японское информационное агентство Kyodo. Около 500 тыс. домохозяйств временно остались без электричества.

К тайфуну "Хайшэнь" также готовятся и в российском Приморье, его там ожидают 7-8 сентября. Из-за приближающейся стихии силы МЧС РФ приведены в повышенную готовность.

"Хайшэнь" характеризуется как супертайфун, скорость ветра в его центре достигает 80 м/с. Это уже второй мощный тайфун за последнюю неделю, обрушившийся на Республику Корея. Ранее из-за тайфуна "Майсак" в стране погибли по меньшей мере два человека, несколько получили ранения. Около 300 тыс. домохозяйств республики были лишены электроснабжения.-0-