Протест против карантинных мер на севере Испании закончился столкновениями с полицией

30 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Акция протеста в центре города Бильбао (автономное сообщество Страна Басков на севере Испании) вечером 29 октября против мер по сдерживанию пандемии коронавируса переросла в столкновения с полицией, сообщает ТАСС.

По информации агентства ЭФЭ, манифестация, которая не была согласована с местными властями, началась примерно в 21.30 по местному времени. Участники протеста выступали против комендантского часа и других ограничений, введенных из-за распространения инфекции. Группа собравшихся начала бросать в стражей порядка бутылки, камни и петарды, также было сожжено около 20 мусорных контейнеров. В результате были задержаны не менее шести человек.

С начала распространения коронавируса в Испании было выявлено более 1,1 млн инфицированных, свыше 35,6 тыс. пациентов умерли. К настоящему моменту большинство испанских автономных сообществ ввели ограничения на въезд и выезд со своих территорий.

25 октября правительство Испании вновь ввело в стране режим повышенной готовности, действие которого продлено до мая 2021 года. Согласно решению властей, в королевстве был введен обязательный комендантский час до 9 ноября. После этого принятие особых мер в ночное время будет находиться в компетенции региональных властей. Им также позволено принимать решения об ограничении на въезд и выезд со своих территорий.

Правительство страны уже вводило режим повышенной готовности в королевстве из-за пандемии в середине марта. Он действовал до 21 июня. Тогда эта мера позволила ограничить передвижение жителей по всей стране.-0-