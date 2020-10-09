Протестные демонстрации в Израиле продолжаются

9 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. 8 октября в десятках мест Израиля прошли протестные демонстрации. Митингующие выражают недовольство тем, как премьер-министр Биньямин Нетаньяху и его кабинет справляются с кризисной ситуацией, связанной с COVID-19 и локдауном, сообщает израильский новостной портал Cursorinfo.

Протесты проходили в Рамат-Гане, Кфар-Сабе, Холоне, Нес-Ционе, Рамат-ха-Шароне, на основных перекрестках на севере и юге, а также на мостах, перекрывающих главные шоссейные магистрали страны. Отмечается, что демонстрации прошли в рамках строгих ограничений - в стране действует карантин. Согласно этим ограничениям, демонстрации могут проходить на расстоянии не более 1 км от места проживания и в группах по 20 человек.

В Тель-Авиве полицейские выписали более 100 штрафов демонстрантам за несоблюдение ограничений карантина. В израильских городах задержаны десятки протестующих, часть из которых вела себя агрессивно и не выполняла указаний служителей закона. По информации портала Mignews, в ряде городов отмечались драки и стычки между демонстрантами и теми, кто считает их выступления опасными и неправильными. В Иерусалиме и Кфар-Сабе протестующих забросали яйцами и камнями, против них применяли слезоточивый газ.

О пострадавших не сообщается. Организаторы демонстраций отметили, что нападения на протестующих зафиксированы во многих населенных пунктах. Они обвинили полицию, что та не обеспечила защиту митингующих, а также подчеркнули, что протесты по всему Израилю будут продолжаться.-0-