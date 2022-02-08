Протестующие против ковидных ограничений перекрыли мост между Канадой и США

8 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Протестующие против ковидных ограничений канадцы перекрыли мост Амбассадор, который соединяет провинцию Онтарио со штатом Мичиган (США), сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал СВС.

Мост перекрыт фурами, пикапами и легковыми автомобилями. Для движения свободна лишь одна полоса, по которой можно проехать из США в Канаду. По данным телеканала, так участники акции поддерживают водителей большегрузов, которые протестуют в Оттаве.

Мост Амбассадор - самая загруженная дорога из Канады в США. Сотрудники полиции пытаются восстановить там движение.

Канадские дальнобойщики начали протестовать в Оттаве 29 января. Они призывают федеральные и региональные власти отменить все ковидные ограничения.-0-