Протестующие против ковидных ограничений перекрыли мост между Канадой и США

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8 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Протестующие против ковидных ограничений канадцы перекрыли мост Амбассадор, который соединяет провинцию Онтарио со штатом Мичиган (США), сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал СВС.
Мост перекрыт фурами, пикапами и легковыми автомобилями. Для движения свободна лишь одна полоса, по которой можно проехать из США в Канаду. По данным телеканала, так участники акции поддерживают водителей большегрузов, которые протестуют в Оттаве.
Мост Амбассадор - самая загруженная дорога из Канады в США. Сотрудники полиции пытаются восстановить там движение.
Канадские дальнобойщики начали протестовать в Оттаве 29 января. Они призывают федеральные и региональные власти отменить все ковидные ограничения.-0-