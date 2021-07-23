Протестующие против проведения Олимпиады собрались у мэрии Токио

23 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Акция протеста против проведения Олимпиады проходит в пятницу возле мэрии столичной префектуры, сообщает ТАСС.

Демонстрация приурочена к завершению эстафеты олимпийского огня перед запланированным на вечер открытием Игр. В акции протеста принимают участие около 100 человек. Протестующих не пустили к площади возле мэрии, где проходит церемония по случаю окончания эстафеты. Они собрались в месте полицейского оцепления. Однако их выкрики с призывами отменить Игры слышны на площади и мешают выступающим.

"В Токио сейчас новый всплеск заражений коронавирусом, а что будет после Олимпиады? Игры нужно было отменять", - поделилась своим мнением одна из участниц протеста. В последние дни суточный прирост случаев COVID-19 в Токио резко вырос почти до 2 тыс., что является максимумом с января текущего года.

В течение дня запланировано еще несколько акций протеста. В частности, протестующие собираются пройти маршем неподалеку от главного олимпийского стадиона.

Организаторы решили проводить Игры без иностранных болельщиков, а местных зрителей не допустят на олимпийские мероприятия в шести японских префектурах, включая Токио. Церемония открытия также пройдет в отсутствие обычных зрителей, на нее допустят 950 официальных лиц.-0-