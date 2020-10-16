Протестующие против закрытия кафе и баров забросали яйцами здание правительства Каталонии

16 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Массовая акция протеста против мер правительства Каталонии по сдерживанию распространения нового коронавируса проходит в Барселоне, сообщает испанская газета El Periodico de Catalunya.

По информации издания, участники манифестации - работники общественного питания - собрались перед зданием Кабинета министров Каталонии. Некоторые из них в знак недовольства ограничениями бьют по пустым кастрюлям. Протестующие призывают к отставке каталонского правительства и скандируют: "Нет закрытию", "Мы хотим работать", "COVID морит нас голодом", "Мы не проблема". Участники акции забросали яйцами здание Женералитета Каталонии и фасад Городского совета Барселоны.

14 октября власти Каталонии объявили о новых мерах из-за пандемии. В частности Кабмин постановил на 15 дней закрыть все бары и рестораны, сократить пропускную способность торговых центров и спортзалов. При этом заведениям общепита позволено работать, чтобы готовить еду только навынос. 16 октября Высший суд Каталонии подтвердил законность этих мер.

Многие из митингующих высказывают опасение, что очередное закрытие станет для их заведений последним ударом, от которого будет невозможно оправиться. Ассоциация работодателей Pimec 16 октября представила отчет о ситуации в сфере общественного питания. Согласно документу, каждое четвертое заведение рассматривало возможность окончательно перкратить работу еще до новых ограничений. По подсчетам Pimec, бары и рестораны Каталонии за 15 дней закрытия потеряют 780 млн евро дохода.

Испания входит в число стран, наиболее пострадавших из-за пандемии коронавируса. В королевстве было выявлено более 921 тыс. инфицированных, 33,5 тыс. пациентов умерли. В Каталонии число заболевших превысило 165 тыс. В середине марта в Испании был введен режим повышенной готовности для сдерживания инфекции. Эта мера позволила ограничить передвижение жителей по всей стране. Действие режима завершилось 21 июня.

Темп распространения коронавируса в Испании стал вновь стремительно расти после смягчения ограничений в стране, сообщает ТАСС. В этой связи региональные власти разных автономных областей вынуждены вновь вводить более строгие карантинные меры.-0-