Протестующие собрались у избирательного центра в Аризоне

5 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Толпа протестующих собралась в городе Финиксе у избирательного центра округа Марикопа (штат Аризона, США). Об этом сообщает ТАСС.
К центру, где проводится подсчет голосов, пришло много сторонников нынешнего главы Белого дома Дональда Трампа. "Очень много красных кепок, плакатов в поддержку Трампа и призывов", - сообщает корреспондент телеканала CNN с места событий. Проход толпе преграждают сотрудники правоохранительных органов.
Несколько человек проникли внутрь центра, однако после пары вопросов о подсчете голосов покинули здание. Как сообщает местное подразделение телекомпании ABC, некоторые протестующие вооружены.
Ранее штаб действующего президента США сообщал о намерении подать судебные иски в связи с обработкой бюллетеней в американских штатах Аризона и Невада.
Трамп, согласно прогнозам телеканала Fox News, уже заручился поддержкой 214 выборщиков, а демократ Джозеф Байден - 264. Для победы кандидат должен получить 270 голосов.-0-