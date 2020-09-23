Протестующие в Болгарии вступили в стычку с полицией, есть пострадавшие

Полицейские и демонстранты в Софии, 22 сентября 2020 года. Фото Picture Alliance

23 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В результате стычек протестующих с полицейскими в Софии (Болгария) трое стражей порядка получили ранения. Об этом сообщает немецкая телерадиокомпания Deutsche Welle.

Протестующие швыряли в полицейских с защитными щитами петарды, камни и бутылки.

По оценке агентства Agence France-Presse, протест в Софии 22 сентября, в День независимости республики, собрал около 10 тыс. человек. Большая часть митингующих собралась у старого здания Национального собрания, сообщает болгарское информационное агентство БЛИЦ. Многие из протестующих пытались проникнуть в здание, однако эти попытки были предотвращены оцеплением милиции, расположенным в несколько рядов.

Акции против правительства, возглавляемого Бойко Борисовым, состоялись и в других городах. Критики болгарского премьер-министра обвиняют его в коррупции и связях с олигархами. Протестующие также требуют отставки занимающего пост главного прокурора Болгарии Ивана Гешева, подозревая его в чрезмерной близости к олигархам.-0-