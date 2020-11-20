Протестующие в Ереване вновь перекрывают улицы с требованием отставки Пашиняна

20 ноября, Ереван /БЕЛТА - АРМЕНПРЕСС/. Группа граждан, требующих отставки премьер-министра Армении Никола Пашиняна, блокирует улицы Еревана.

В частности, демонстранты перекрыли дорогу по проспекту Тиграна Меца. "Никол, предатель! Никол, должен уйти!" - скандируют сторонники отставки премьер-министра Армении. Сообщается, что сотрудники правоохранительных органов задерживают протестующих. Отмечаются стычки между демонстрантами и полицией.

Аналогичная акция прошла в центре Еревана 19 ноября, в результате были задержаны около 30 участников демонстрации.

На протяжении уже более 10 дней 16 оппозиционных партий Армении проводят митинги. Президент России Владимир Путин, президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян 9 ноября подписали совместное заявление о полном прекращении боевых действий в Нагорном Карабахе, что стало причиной массовых протестов в Ереване. Демонстранты требуют отставки Пашиняна и отмены соглашения по Нагорному Карабаху. Представители Минобороны и Генерального штаба Армении заявили, что Вооруженные силы будут выполнять договоренности, а также призвали народ воздержаться от действий, дестабилизирующих ситуацию в стране.-0-