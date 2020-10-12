Протестующие в Портленде снесли памятники Аврааму Линкольну и Теодору Рузвельту

12 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Протестующие в американском Портленде (штат Орегон) во время протестов 11 октября снесли статуи 16-го и 26-го президентов США Авраама Линкольна (руководил страной в 1861-1865 годах) и Теодора Рузвельта (руководил в 1901-1909 годах). Об этом сообщает местный новостной портал OregonLive.com.

По сведениям, обе статуи были снесены около 21.00 по местному времени. Помимо этого, протестующие облили статую Теодора Рузвельта красной краской.

После свержения статуй демонстранты разбили стекла в нескольких зданиях Портленда, а также разместили плакат с антирасистскими лозунгами на здании Орегонского исторического общества, где также расположен музей города. Исполнительный директор учреждения рассказал, что у входа в здание было много битого стекла, однако ни один из экспонатов внутри не был поврежден. Затем толпа двинулась по центру города, разбив окна и разрушив вывеску в офисе общественной безопасности кампуса Портлендского государственного университета.

Около 21.30 по местному времени полиция начала разгонять протестующих, сообщает портлендский портал koin.com. О количестве задержанных не сообщается.

В июне группа протестующих разрушила статую третьего президента США Томаса Джефферсона перед средней школой, носящей его имя, в Портленде. Несколько дней спустя агрессивно настроенная толпа снесла на северо-востоке Портленда статую первого всенародно избранного президента США Джорджа Вашингтона.

Очередная волна борьбы с памятниками политическим деятелям прошлого началась в США на фоне массовых протестов в связи со смертью афроамериканца Джорджа Флойда в Миннеаполисе (штат Миннесота). Полицейские использовали при его задержании 25 мая жесткий удушающий прием. Джордж Флойд умер после этого в больнице. Все четверо участвовавших в задержании сотрудников полиции были уволены, им предъявлены обвинения.

Акции протеста зачастую перерастали в беспорядки и грабежи. В некоторых случаях вандалы портили памятники деятелям Конфедерации, которая объединяла штаты рабовладельческого Юга во время Гражданской войны в США (1861-1865), сообщает ТАСС.-0-