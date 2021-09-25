Протестующие в Судане блокировали крупнейший трубопровод на востоке страны

25 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Десятки протестующих блокировали крупнейший трубопровод в городе Порт-Судан на востоке Судана, добиваясь выполнения своих требований. Об этом сообщает ТАСС.

Как заявил министр энергетики и нефтяной промышленности Джайдейн Али Хасан, протестующие полностью перекрыли порт, через который происходит отгрузка поступающей из Южного Судана и далее в Хартум нефти. "Из-за действий демонстрантов оказались блокированы нефтенасосные станции, перекачивающие нефтепродукты в Хартум, что чревато нехваткой топлива в ближайшие дни", - предупредил он. В заявлении ведомства отмечается, что "Хартумский нефтеперерабатывающий завод, который производит топливо для внутреннего потребления, пока работает в обычном режиме", но топлива хватит только на 10 дней. По-прежнему функционирует и другой трубопровод, используемый для экспорта сырой нефти из соседнего Южного Судана, но он весьма уязвим, а протестующие не позволяют осуществить отгрузку нефти с судна, добавили в ведомстве.

Министр призвал правительство срочно вмешаться для разрешения кризиса. Через Порт-Судан в страну поступает до 70% продовольствия и нефти.-0-