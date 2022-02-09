Протестующие в Веллингтоне попытались прорваться к зданию парламента

9 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Участники акции протеста в столице Новой Зеландии Веллингтоне пытались прорваться в здание национального парламента. Как сообщает ТАСС со ссылкой на радиостанцию RNZ, двое протестующих были задержаны полицией.

Акция противников санитарных ограничений и обязательной вакцинации от коронавируса продолжается в новозеландской столице второй день. Ее участники, организовавшие во вторник палаточный лагерь на площади перед национальным парламентом, вступили в противостояние с полицией и попытались прорваться к дверям учреждения. Стражи порядка оттеснили их от здания, задержав по меньшей мере двух участников акции и выписав штрафы еще нескольким.

Глава полицейского управления столичного округа Корри Парнелл сообщил, что "число сотрудников, обеспечивающих охрану порядка на территории парламента, будет увеличено на фоне продолжающихся протестов". "Мы связались с лидерами протеста и призвали их прекратить акцию, демонтировать палатки и шатры, однако мы признаем законное право отдельных лиц на мирный протест и будем разбираться с инцидентами по мере их возникновения", - указал он.

Как сообщалось ранее, протестующие, прибывшие из разных регионов страны утром во вторник, припарковали сотни машин, грузовиков и мотоциклов на прилежащих к парламенту улицах и вышли на лужайку перед зданием. Свое движение они назвали Convoy-2022. Участники акции выступают против действующих ограничений, установленных властями в рамках борьбы с коронавирусом, и обязательной вакцинации.

В конце января Новая Зеландия перешла на красный - максимальный - уровень тревоги из-за распространения омикрон-штамма коронавируса внутри страны. Предписываемые этим уровнем ограничения не слишком жесткие и касаются в основном числа посетителей различных учреждений и участников мероприятий, также обязательными остаются маски и социальная дистанция.-0-