Протестующие захватили алматинскую резиденцию главы Казахстана

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5 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Протестующие захватили алматинскую резиденцию президента Казахстана. Об этом рассказывают очевидцы, сообщает ТАСС со ссылкой на новостной портал zakon.kz.
Ранее СМИ писали, что несколько тысяч протестующих пытаются прорваться на территорию резиденции.
Также сообщается, что в Алматы в здании филиала правящей партии "Нур Отан" ("Свет Отечества") произошел пожар.
На данный момент сайты казахстанских СМИ, в том числе агентства "Казинформ", zakon.kz, а также госорганов Казахстана временно недоступны из-за рубежа на фоне акций протеста в стране.-0-
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