Протесты грозят второй волной пандемии коронавируса

9 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. В США и странах Европы не утихают акции протеста против расизма и полицейского произвола, на улицы вышли десятки тысяч человек. Однако эксперты бьют тревогу: массовые демонстрации могут привести ко второй волне пандемии коронавируса, сообщает Euronews.

"Это прекрасная возможность для дальнейшего распространения вируса. Вот первое, что я вижу", - говорит Джон Шварцберг, почетный профессор в области инфекционных заболеваний и вакцинологии Калифорнийского университета.

Ученый обращает внимание на то, что люди далеко не всегда соблюдают социальную дистанцию и носят маски, притом не только протестующие, но и полицейские.

Джон Шварцберг призвал сотрудников полиции прекратить использовать слезоточивый газ, поскольку при его распылении люди тут же начинают тереть глаза, что увеличивает риск заражения. Более того, после применения слезоточивого газа люди могут потерять ориентацию в пространстве и, как следствие, столкнуться и заразить друг друга.

Во Франции на прошлой неделе власти запретили демонстрации, опасаясь новой коронавирусной волны, но манифестантов это все равно не остановило. Сейчас официально во Франции в общественных местах можно собираться группами до 10 человек.

Австралийские чиновники также осудили митинги, прошедшие в выходные, и призвали граждан соблюдать правила, согласно которым на улице могут собираться максимум 300 человек.

Акции протеста вспыхнули после убийства в Миннеаполисе афроамериканца Джорджа Флойда. Мужчина погиб 25 мая после того, как полицейский Дерек Шовин при задержании почти девять минут душил его коленом. Эта трагедия вызвала волну негодования не только в Соединенных Штатах, но и в ряде других стран, в том числе во Франции, Великобритании, Германии, Нидерландах, Австралии, Новой Зеландии, Бразилии и др.-0-