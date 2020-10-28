Протесты из-за карантинных мер в Севилье переросли в беспорядки

28 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Акция протеста против ограничительных мер, принятых правительством из-за пандемии коронавируса, в испанском городе Севилья (автономное сообщество Андалусия) закончилась беспорядками. Об этом сообщает испанская газета La Vanguardia.

По данным издания, манифестация была созвана через социальные сети. Около 100 человек, в основном молодежь, поздно вечером 27 октября агрессивно выступали против введения комендантского часа. Участники акции поджигали мусорные контейнеры, блокировали дороги и бросали фейерверки, петарды и камни в проезжающие мимо автомобили.

Полиция разогнала протестующих. Не уточняется, были ли задержания участников акции. Также не сообщается о пострадавших.

С начала распространения коронавируса в Испании выявлено более 1,1 млн инфицированных, почти 35,3 тыс. пациентов умерли. 25 октября правительство Испании вновь ввело в стране режим повышенной готовности, действие которого рассчитывают продлить до мая будущего года. Кроме того, правительство объявило о введении комендантского часа с 23.00 до 06.00, а региональным властям позволено принимать решения об ограничении на въезд и выезд со своих территорий. Власти страны уже вводили режим повышенной готовности в королевстве из-за пандемии в середине марта. Он действовал до 21 июня. Тогда эта мера позволила ограничить передвижение жителей по всей стране.-0-