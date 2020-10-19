Протесты против COVID-ограничений прошли в Праге - более 100 человек задержаны

19 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Чехии полиция разогнала участников демонстрации против ограничительных мер, введенных в стране из-за COVID-19. Как сообщает "Чешское радио", более 100 человек задержаны.

Акция протеста прошла 18 октября на Староместской площади в Праге. Организаторы анонсировали демонстрацию в знак протеста против "сбивающих с толку правительственных ограничений".

Полиция применила водометы и слезоточивый газ. Около 20 человек получили травмы, включая стражей правопорядка, четверо были госпитализированы. После разгона демонстрации часть митингующих попыталась прорваться через полицейское окружение и начала бросать петарды.

По словам главы пражской полиции Томаша Лерха, в акции участвовали около 2 тыс. человек, из них не менее 400 радикальных футбольных болельщиков. Пресс-секретарь полиции Ева Кропачова сообщила, что демонстранты нарушили порядок ношения масок и социальную дистанцию. При этом организаторы заверяли, что все ограничения будут соблюдены.-0-