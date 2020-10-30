Протесты у Конституционного суда Украины продолжаются, полиция привлекла Нацгвардию

30 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Акция протеста продолжается у Конституционного суда Украины. Как сообщает УКРИНФОРМ, демонстранты бросают в здание дымовые шашки, полиция привлекла Нацгвардию.

"В Голосеевском районе возле здания Конституционного суда Украины проходит акция при массовом участии граждан. Поэтому с целью охраны общественного порядка сотрудники структурных подразделений столичной полиции, военнослужащие Национальной гвардии Украины и полиция диалога заступили на дежурство в усиленном режиме", - говорится в сообщении.

Полицейские проводят с участниками мероприятия превентивную работу по профилактике и недопущению совершения каких-либо правонарушений. В столичной полиции подчеркнули, что стражи правопорядка будут немедленно реагировать на любые проявления нарушения требований закона и в пределах своей компетенции и служебных полномочий привлекать виновных лиц к административной или уголовной ответственности.

Протестующие выступают против недавних решений Конституционного суда Украины, которые отменяют ряд антикоррупционных норм. На акцию протеста пришли несколько тысяч человек.

27 октября Конституционный суд признал неконституционной статью 366-1 Уголовного кодекса, которая предусматривает наказание за недостоверное декларирование. 28 октября во исполнение решения Конституционного суда Украины был закрыт доступ к Реестру деклараций.

В Национальном агентстве по предупреждению коррупции заявили, что судьи КСУ приняли это решение в собственных интересах, поскольку ведомство выявило у нескольких из них признаки декларирования недостоверной информации.-0-

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