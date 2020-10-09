Протесты в Индонезии: полиция применила силу для разгона митингующих

9 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Полиция в ряде городов Индонезии 8 октября применила силу для разгона митингующих, которые третий день подряд выходят на улицы в знак протеста против реформ в сфере труда. Демонстрация возле президентского дворца в Джакарте переросла в столкновения с полицией, сообщает немецкая телерадиокомпания Deutsche Welle.

Продвигаемые властями реформы предполагают ряд изменений в трудовом и налоговом законодательстве, а также отказ от некоторых требований к охране окружающей среды. Парламент 5 октября утвердил законопроект о создании рабочих мест, который, по заверениям правительства, призван привлечь инвестиции и уменьшить бюрократическую волокиту для бизнеса. Противники изменений, однако, говорят, что они приведут к сокращению выходных пособий, отмене ограничений на физический труд иностранных рабочих, увеличат использование аутсорсинга и повлекут за собой более широкое применение почасовой оплаты.

Участники акции, включая студентов и работников ряда предприятий, забросали правоохранителей камнями и пустыми бутылками, а также подожгли один из полицейских постов. Блюстители порядка применили слезоточивый газ и водометы, пытаясь оттеснить митингующих от резиденции. Президента Индонезии Джоко Видодо во дворце не было, он находился в рабочей поездке по провинции Центральный Калимантан. Митингующие требовали от него издать чрезвычайный указ, отменяющий реформы.

Как сообщил агентству Agence France-Presse глава отдела по связям с общественностью полиции Индонезии Юсри Юнус, за минувшие два дня в Джакарте задержаны 400 демонстрантов, среди них много молодежи. По его словам, задержанным вменяется в вину подстрекательство к беспорядкам. "В настоящий момент их допрашивают", - заявил Юнус, добавив, что ситуация в столице взята под контроль.

Столкновения также прошли в Джокьякарте, Медане, Макасаре, Манадо и Бандунге. По сведениям агентства dpa, есть раненые. СМИ отмечают, что по всей стране на улицы вышли десятки тысяч человек. При этом, как подчеркивают официальные структуры, демонстрации в стране запрещены в связи с пандемией.-0-