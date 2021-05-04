Протесты в Колумбии против налоговой реформы: 19 человек погибли, 846 пострадали

4 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Колумбии во время протестов против налоговой реформы, начавшихся на прошлой неделе, погибли 19 человек, 846 пострадали, сообщает El Pais.

По словам министра обороны Колумбии Диего Молано, в результате акций протеста по всей стране 846 человек получили ранения: 540 сотрудников правоохранительных органов и 306 гражданских лиц. Арестован 431 человек.

Он подчеркнул, что Колумбия сталкивается с террористической угрозой со стороны организованных групп, которые проникают в марши с вандализмом. Некоторые из них связаны с леворадикальными группировками Farc и ELN. Применение силы против протестующих министр считает оправданным, так как некоторые агрессивные люди пытались слиться с протестом и в определенных регионах планировали дестабилизировать обстановку. Он добавил, что все действия организованы через группы WhatsApp и Telegram.

Проект налоговой реформы предполагал пополнение бюджета Колумбии на 26 трлн песо (более $6 млрд), что превышает 2% ВВП страны. Достичь этого предполагалось за счет расширения применения НДС и других налогов и сборов с физических лиц. Реформа вызвала протесты по всей стране.-0-