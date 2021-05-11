Протесты в Колумбии: за 13 дней пострадали 849 полицейских

11 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Во время манифестаций против налоговой реформы, которые проходят в Колумбии c 28 апреля, пострадали как минимум 849 сотрудников полиции, задержаны 647 человек. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на министра национальной обороны южноамериканской республики Диего Молано.

"За 13 дней протестных акций террористы, внедрившиеся в марши [протеста], ранили 849 полицейских, среди которых 53 женщины", - написал Молано на своей странице в Twitter.

За время манифестаций беспорядки произошли в Боготе, Кали, Медельине и других городах Колумбии. Пострадали более 1 тыс. человек, погибли не менее 26. Позже правительство согласилось внести изменения в планы реформы, министр финансов подал в отставку, однако протестные выступления продолжились.-0-