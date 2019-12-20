Протесты в Нью-Дели - серьезно пострадали 11 человек

20 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Не менее 11 участников протестов против новой редакции закона о гражданстве Индии получили 20 декабря серьезные ранения в результате беспорядков в Нью-Дели. Все они госпитализированы. Как сообщает телеканал NDTV, особенно напряженная ситуация сложилась в районе Дарьягандж – здесь протестующие пытались разгромить полицейский пост и подожгли автомобиль.

Полиция использовала против манифестантов водометы и дубинки, закрыты несколько станций метрополитена.

Несколько тысяч человек планировали пройти 20 декабря маршем от Соборной мечети в Старом Дели до старинной обсерватории Джантар-Мантар в центре города. Полиция запретила шествие, однако многие из протестантов попытались прорваться в центр столицы.

Массовые акции протеста 20 декабря прошли в других городах страны. Как ранее сообщал NDTV, не менее шести человек погибли в северном индийском штате Уттар-Прадеш. В правоохранительных органах подчеркивают, что полиция не открывала огонь по манифестантам.-0-