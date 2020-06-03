Протесты в США неотделимы от экономического кризиса в стране - эксперт

3 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Протесты в США, вызванные убийством афроамериканца Джорджа Флойда, неотделимы от экономического кризиса, в котором оказались Соединенные Штаты Америки из-за пандемии. Об этом заявил Дэррик Гамильтон, исполнительный директор Института Кирвана при университете штата Огайо, сообщает издание Business Insider.

"Насилие, беспокойство, которые сегодня наблюдаются, - мы наивны, если думаем, что они отделимы от бедствия, в котором находимся", - заявил Дэррик Гамильтон.

За последние три месяца более 40 млн американцев подали заявления на пособие по безработице. Таким образом, без работы остался каждый четвертый житель США трудоспособного возраста. При этом больше всего увольнений в секторах с традиционно низким уровнем заработной платы. Ситуацию усугубляет и то, что 31 июля для миллионов американцев истекает срок действия пособия по безработице. Сокращение федеральной помощи может вызвать новую волну протестных акций в стране.

Пандемия лишь подчеркнула экономическое и социальное неравенство в стране. По данным The Washington Post, в районе Миннеаполиса, где изначально вспыхнули протесты после убийства Джорджа Флойда полицией, средний доход афроамериканцев в два раза меньше, чем доход людей с белым цветом кожи. В Вашингтоне, где протестующие поджигали американские флаги, соотношение неработающих чернокожих жителей к белым составляет примерно 6:1. В районе Сан-Франциско, где участники беспорядков грабили магазины, банки и автосалон, только 28% чернокожих жителей имеют высшее образование, по сравнению с 61% людей с белым цветом кожи.

Пандемия коронавируса лишь усугубила расслоение общества. Так, если уровень безработицы в апреле среди людей с белым цветом кожи вырос до 14,2%, то уровень безработицы среди чернокожих и латиноамериканцев составляет 16,7% и 18,9% соответственно, согласно статистическим данным Министерства труда, опубликованным в мае.

Афроамериканцы находятся в худшем положении почти по всем экономическим показателям. И этот разрыв только усилился во время пандемии, которая привела страну к худшему экономическому спаду, отмечает National Public Radi.

Как сообщалось, в ряде американских штатов с начала минувшей недели продолжаются массовые протесты и беспорядки после смерти афроамериканца Джорджа Флойда в Миннеаполисе. Он умер после того, как полицейские при его аресте применили жесткий удушающий прием. 26 мая всех четверых сотрудников правопорядка, которые участвовали в задержании Флойда, уволили, один из них был взят под стражу по обвинению в непредумышленном убийстве. Во время беспорядков погибли не менее 11 человек, задержаны около 4,4 тыс. Комендантский час введен примерно в 40 городах, в том числе в Вашингтоне, Лос-Анджелесе и Нью-Йорке. В результате противостояний между митингующими и полицейскими были ранены несколько сотрудников правоохранительных органов. Сообщается также о минимум 11 погибших участниках протестов.-0-